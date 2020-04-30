工程師涉攜攻擊性武器　法官質疑律政司提控不夠全面

大批市民去年11月2日在灣仔一帶集結，反對政府修訂《逃犯條例》，期間年輕工程師被指管有電磨機、圓磨機刀片和無牌對講機等物品，被控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具，以及無牌管有無線電通訊器具兩罪，今早(30日)在觀塘法院提訊，暫時毋須答辯，案件現押後至6月26日於東區法院再訊，待辯方索閱文件和提供法律意見，被告准以3萬港元繼續保釋。

控罪指，25歲的被告陳俊賢，於當日在灣仔港鐵站A1出口外，管有一部電磨機、兩個圓磨機刀片、兩個錘子、四支螺絲批和一個電鑽等物。他另被控在同日同地，無牌管有一套無線電收發器。

控方透露，案發前被告已在附近來回走動，其後他與數名示威者看見警察後逃跑，最終被捕，而涉案電磨機可以用作鋸開鐵甚至鋼。

裁判官杜浩成質疑，現場有非法示威，控方案情亦稱呼被告為示威者，問控方會否考慮起訴被告其他控罪。控方表示曾考慮過非法集結罪，而律政司經索取法律意見後，認為證據不足，才有現時的檢控決定。辯方亦指，雖然當時灣仔確有非法示威，但灣仔是很大的地方，被告只是在港鐵站出口被警方看見。

裁判官直言律政司的決定奇怪，一方面稱呼被告為示威者，他身上亦有其他示威者常見的裝備，但最終只就涉案物品起訴他，直言律政司不可將案件碎片化，應全面考慮各方證據，再判斷是否可作毫無合理疑點的推論。裁判官現應辯方申請押後案件，期間促控方再索取法律意見。