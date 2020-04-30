修例風波：警部署「踏浪者2.0」　防暴警將增至6千

一度因為新冠肺炎疫情而減少的修例示威活動又再出現，近期有人在網上鼓吹明日(5月1日)、甚至在6、7月進行示威。有消息指，警方為應對潛在風險，將於下月重新部署「踏浪者2.0」，重整今年初已回到先前工作崗位的各總區應變大隊，防暴隊亦會回復至去年高峰時期的6千人規模，並實行每日12小時輪更制。

雖然日前警方反對職工盟申請五一遊行，但據悉，仍有人在Telegram群組發起「天馬行動」，召集示威者於5月1日勞動節發動5區「快閃突襲」，包括在銅鑼灣、西營盤、大埔、旺角及觀塘5區發動示威，又呼籲參與突襲人士於指定時間前到達任務集合地區，當日稍後將會公布最後集合地點及任務內容，警方一直了解事態發展，評估局勢。

據了解，警隊近日期評估未來數月或會出現大型公眾活動，包括六四集會、反修例一周年、七一遊行等，為應對一連串的事件，已部署「踏浪者2.0」，由下月17至30日，預計有4千名警員將陸續重返防暴大隊，會先實行3更制，每8小時1更，之後再陸續改為每日2更制，每12小時1更，而包括軍裝警在內的「第三梯隊」則將於5月底加入行動，每日當值12小時，為期約6周。

警隊在去年約6月組識「踏浪者」行動以應對社會事件。但自社會的風氣逐漸緩和，警隊今年3月起陸續撤減「踏浪者」行動人手，包括6大總區應變大隊的「第二梯隊」及「第三梯隊」人員，回到原定的工作崗位，防暴隊亦改回正常8小時3更制，近期防暴隊只保留了約2千人的「第一梯隊」，包括機動部隊及速龍小隊等。