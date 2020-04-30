巿民湧入東涌梅窩度假　巴士站逾百人候車

佛誕、勞動節連同星期六日的一連4日假期今日(30日)起展開，雖然多名傳染病專家已提示市民防疫不要鬆懈，減少群聚活動，但不少人已急不及待外出「放風」，享受假期。今早多個往離島及郊區的車站早已排滿長長的人龍，有站長透露，截至下午1時，約有3000名乘客從東涌到昂坪；亦有超過2600名市民到大澳。其中東涌巴士總站，約12時出現逾百人的候車人龍，平均要等候逾半小時才能上車。

東網記者今午到港鐵東涌站視察，發現站外到大澳、梅窩及昂坪的巴士站均出現人龍。有站長表示，近日本疫情有緩和迹象，加上今日是公眾假期，吸引不少市民到離島區「抖吓氣」，預計客量較平日多出30%至50%。他又指，為疏導乘客，公司已盡量加密班次，以往來大澳的11號巴士為例，班次由15分鐘加密至約10分鐘一班，動用超過40輛外援巴士。

黃太一家4口今日到大澳度假，指等候巴士逾1小時。她指，受疫情影響，2名女兒早前被困家中逾月，十分辛苦，趁假期與子女到大澳遊玩。黃太指，雖然候車巿民眾多，但相信只要做好戴口罩、勤洗手等防疫措施，即使在街頭脱下口罩享用小食，亦不會染疫。

與數名友人到梅窩露營的陳先生則表示，雖然候車地點較為擁擠，但其露營地點「無咁多人」， 自己亦帶備乾糧，相信小心點便不會染疫。他又指，港人抗疫多時，加上疫情趨緩和，理解市民「困咗咁耐，都想出去抖吓氣」。問及本港應否放寬「禁聚令」，陳認為如連續兩周錄得零確診個案，港府便應放寬限制，惟現時難以準確了解外地疫情，他認為解除出入口限制方面應暫緩。

到大澳消遣的陳小姐與男友候車逾半小時，二人指早前受疫情影響而減少見面，多數外出都只為上班。近日連續數日錄得零確診個案，人群亦有戴上口罩，她指自己會做好防疫措施，如避開人群進食等，故不太擔心染疫。

有原欲到梅窩或大澳遊樂的市民表示，看到長長的人龍，只能打消念頭，改往東涌附近行逛，以免乘車前往目的地後，回程時又要排長龍等車。