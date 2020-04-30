長洲飄色搶包山取消人流減　旅客嫌冷清無癮提早離島

新冠肺炎疫情下，今日(30日)長洲太平清醮取消了飄色及搶包山的活動，人流亦較往年大減。新渡輪指，今早8時至中午12時，中環往長洲方向的航線，客量僅5900多人次，較去年同期減少約一半。新渡輪指，目前班次密度及開航時間會因應現場情況而調整。長洲的人流、氣氛亦不及往年，有旅客表示會提早離島，餅店東主則因應人流減少而相應蒸少些平安包。

市民曹先生和太太表示，已到長洲參加太平清醮5至6次，曹生笑言自己很喜歡吃平安包，故今日一早就坐船登島買包。他又指本計劃吃完飯才離開，惟眼見人流疏落、氣氛冷清，形容歷年來「未試過」，遂決定提早乘搭早上11時30分的船離開。

每逢太平清醮，長洲兩大老字號餅店外定必水洩不通，惟今年人龍大幅縮短。郭錦記餅店老闆郭宇鈿說，人流比往年減少約30%，今日光顧的客人亦主要是島上居民，而餅店亦因應疫情只會蒸4萬個平安包，少蒸約30%，蒸包員工亦由往年的十數人減少至六七人。

紀念品店主楊先生指，大街人流較往年大跌70%，雖已特地為太平清醮連日趕工設計新産品，惟仍預料生意會跌40%至50%。他指未有對此感特別失望，只希望疫情盡快過去，令港人回復開心、樂觀，才能增加消費意欲。

在島上經營度假屋的叢太表示，除了人流大減，疫情下島外人亦不敢留宿，通常閒逛過後就會離開，令入住率大跌，她持有的15間度假屋，只得幾間成功租出。