逾半億元音樂噴泉工程未煞停　觀塘區議員擬提覆核

涉款5000多萬港元的觀塘音樂噴泉社區項目，早前獲現屆觀塘區議會通過煞停工程的動議，惟民政事務局指其合約已批出，故會繼續推行有關項目。有觀塘區議員聯同地區組織今日(30日)宣布，將入稟高等法院就「觀塘音樂噴泉項目」提出司法覆核，促請政府聆聽市民意見，並不排除就訟費發起眾籌。

擬提出覆核的觀塘區議員梁凱晴表示，當局在多份關於音樂噴泉的民調中，只採用了一份由民建聯進行的調查。梁指，該份調查顯示有90%市民同意興建項目，惟當時另一份由東九社區關注組進行的民調則反映有85%市民反對興建，認為當局有忽視其他市民聲音之嫌。

梁續稱，任何區內項目應由區議會審批和主導，惟當局涉嫌越權干涉區議會的社區項目撥款和運作，她又指項目的設計曾作出改動，卻未有先諮詢區議會的意見，認為程序上有問題。

梁將聯同東九社區關注組成員鍾健華，作為此次司法覆核的申請人。被問到此次司法覆核觀塘區議會主席蔡澤鴻是否知悉，梁指蔡得悉並支持其舉動。訟費方面，梁表示會先申請法援處理，若不獲批准，將會自行負責費用，但不排除發起眾籌的可能性。