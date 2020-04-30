藝術文化界資助計劃已發放1億元　資助藝術團體及工作者

新冠肺炎疫情導致百業蕭條，民政事務局在「防疫抗疫基金」下撥出1.5億港元設立的「藝術文化界資助計劃」，自3月至今已發放約1億港元予相關機構以資助不同藝術團體及個人藝術工作者，包括9個主要演藝團體、14個康樂及文化事務署的場地伙伴藝團、33個獲民政局藝能發展資助計劃資助的團體、香港藝術節協會及香港海事博物館等，涉款超過5000萬港元。

民政局表示，在資助計劃下，又委託香港藝術發展局以5000萬港元推出「藝文界支援計劃」，計劃涵蓋1月29日至6月30日受疫情影響的表演和活動。藝發局於3月向42個受藝發局資助團體每團發放額外8萬港元，以及向203個受藝發局資助計劃或委約活動計劃每項發放15000港元。藝發局亦請這些藝術團體盡量運用所得的資助，支付員工、承辦人員及自由工作者的薪金。

民政局亦為賽馬會創意藝術中心和藝發局轄下的藝術空間租戶繳交由2月至4月的全數租金，及由5月至9月期間為他們提供75%的租金減免，涉及總金額近1000萬港元，約200個藝術空間租戶受惠。而在1月29日至4月30日期間取消的專業粵劇演出有200多場，受影響的粵劇界從業員人數約700人，總資助額為830萬港元。