禁聚令實施1個月　警方發出338張定額罰款告票

港府實施禁聚令，限制4人以上在公眾地方聚集。自上月29日起禁聚令生效至今日(30日)零晨，警方向在公眾地方群組聚集的市民累計發出338張定額罰款告票，並提出14宗檢控。同期警方、衞生署、漁農自然護理署、康樂及文化事務署及食物環境衞生署等多個部門，就有關群組聚集進行了59535次巡查，並發出8519次口頭勸喻。

此外，停業令由指示生效日期至今日零時零分，警方、食物環境衞生署、衞生署及民政事務總署就違反以上規例的餐飲業處所及表列處所，分別提出了共55宗及2宗檢控。

根據上述規例，餐飲業務負責人和表列處所管理人，違反相關規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款5萬港元及監禁6個月。而任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁群組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，均屬犯罪，最高可被判處罰款2.5萬港元及監禁6個月。參加受禁群組聚集的人亦可能被定額罰款2000港元。