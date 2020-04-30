政府點名郭榮鏗等議員要回頭是岸　勿阻內會選主席

立法會內務委員會經過16次會議至今仍未選出主席，內會停擺超過半年。政府今（30日）發文點名以公民黨議員郭榮鏗為首的「議員群組」，希望他們回頭是岸，讓內會選出正副主席。

政府今在社交平台上發文，指香港已經連續四天出現零確診個案，目前來説是「守得住」疫情，加上透過政府接近3000億港元的支援方案，香港或許能「撐得過」經濟寒冬，惟擔心香港會「經不起」不斷的政治摧殘和死灰復燃的暴力折磨。

政府又稱適逢勞動節，表達社會對婦女勞工的感謝，更點名批評以郭榮鏗為首的議員群組，要回頭是岸，讓「停擺」超過半年的內務委員會選出主席及副主席，使立法工作不受阻礙，令把法定產假由10個星期延長至14個星期的修訂法例盡早通過。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強批評郭榮鏗以自己支持者的感受為重，而不是以全港市民的福祉為考慮因素。陳指公民黨在民意調查中的支持慮下跌，可能影響郭在處理內會選舉主席的取向。陳又指，國務院港澳辦和中聯辦早前已怒斥郭拉布，港府現時再點名批評郭，郭卻「鬧極唔聽」。