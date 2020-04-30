網民熱話：免治生豬肉餵歲半B　僱主力數外傭罪狀

不少家庭都會聘請外傭分擔家務，不過僱傭關係又是另一門學問。日前（27日）有僱主在網上力數家中極品外傭9宗罪，當中指對方令到歲半兒子受傷外，更險餵食生豬肉，忍無可忍之下立即解僱對方。

該名僱主日前在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」貼文，指剛剛辭退家中45歲外傭，直指對方工作9個月期間屢次犯錯，「溫馨提示」其他僱主以免中伏。僱主又以諷刺的語氣形容外傭「博炒」手法。包括以生肉當熟肉給只有歲半大的BB，僱主更上載一張對話截圖及「生肉照」，「無煲到情況下見到啲肉100%全生」，但對方卻回覆肉已熟透，令其非常震怒。

僱主又指外傭多次令BB受傷，甚至手指發炎，「多次冇睇住BB，令BB跌親撞到個頭」，「偷懶兩個月無抺玩具，搞到當時只有15個月嘅BB手指發炎，要做手術。」另外屋企白米亦消耗得極快，指外傭用飯碗量米，一個星期煮10公斤米，最終要她每日每日檢查飯量。

不少網民直言欣賞僱主容忍度，「嘩！真係欺人太甚！乜主人咁都忍得嘅？」「我唔明，點解咁都忍到，點可以放心交BB佢照顧？第一次發現有問題已經應該炒」、「扮傻，應該一早掃佢出門口。」

網民有話說：

Milky Mak：真係生肉嚟，好彩冇畀到BB食

Crystal Leung：生肉？如果佢夠食到一半，咪忍手唔炒佢囉！

Christina Ng：好過分！對BB差，仲整啲生豬肉畀BB，我一定忍唔到！明博抄！

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