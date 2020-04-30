保就業按員工人數計補貼　富豪酒店保飯碗但減薪25%

保就業計劃出台近一個月，港府至今(4月30日)仍未公開有關細節，富豪國際酒店集團昨(29日)向員工提出修訂僱傭合約，由明日(5月1 日)至8月期間減薪25%，其中1個月放「特別假期」，保證該4個月可「保住飯碗」不被解僱。有勞工界代表質疑，企業為保留僱員人數領取工資補貼而剝削員工，如屬實則做法「放肆」，指根本問題在於「保就業」政策有嚴重漏洞。酒店工會預計1000名員工受影響，擔心「減薪潮」令其他企業跟隨。

有富豪國際酒店集團員工對東網表示，集團下數間酒店，包括機場富豪酒店及富豪香港酒店的餐飲部、客戶服務部、及清潔部員工皆收到信件，指受疫情影響，公司「願意與員工共度時艱」，得到員工同意，建議修訂僱傭合約，由5月1日至8月31日減薪25%，期間「享有1個月特別假期」，由公司安排放假日期。期間雙方不會採取行動終止僱傭關係，否則任何一方有權向對方索償。

已簽署協議的員工透露，今年2月及3月酒店已安排部分員工分別放4日無薪假、上月無薪假更增至9日，這封信件看似保住員工飯碗、實則是延長無薪假，令不少員工財政負擔加重。他慨嘆：「仲有一家大細要養，依幾個月真係要節衣縮食，如果有咩意外真係會搞唔掂！」不少員工更擔心協定完結後，若公司財政仍緊絀，可能「捱左幾個月都喺比人炒」，因此有員工選擇直接離職。

勞工顧問委員會僱員代表鄧家彪指出，工聯會收到數個員工投訴，有人反映指，公司表示「唔簽份協議就炒」，有人事部職員甚至態度惡劣表示，「炒你咪炒你囉，經濟好請啲40蚊一個鐘既(散工)，照攞到(政府工資)資助！」員工現時士氣低落，敢怒不敢言。鄧批評，假如富豪為領工資補貼而剝削員工，「為同業立下惡劣的例子」。

鄧分析指，令企業如此「肆無忌憚」的根本原因，在於政府的「保就業」計劃有嚴重漏洞，政府批出工資補貼時只以員工人數為準則，令資方「條數想點舞都得」，企業大可解聘現有員工，再聘用工資較低的員工，基層員工缺乏保障。他認為，政府應積極考慮在發於資助時採「實名制」，確保在職的員工「保得住飯碗」，工會亦會向政府方面反映意見。

香港酒店工會主席徐考澧表示，他們收到有關消息，基本上本港大部分富豪酒店、各部門員工皆收到有關信件，預計逾1000人受影響。富豪酒店自2月起已陸續開始裁減約500人，連是次減薪行動，估計約1500名員工受影響。他表示，「2月時都係富豪第一個話放無薪假」，擔心富豪是次減薪行動會有「領頭」作用，帶動業內其他企業實行相似的措施，將有更多員工受影響。

東網已就事件向富豪國際酒店集團查詢，暫未收到回覆。