修例風波：網上恐嚇教唆犯法案增　6月至本月中警拘34人

戴雄表示，自去年6月反修例示威至本月中拘捕34人，全部涉嫌於網上「起底」及「煽動他人犯法」以進行暴力行為。

黑暴蔓延至互聯網，網上恐嚇及教唆他人犯法情況愈趨嚴重。警方表示，自去年6月反修例示威至本月16日，一共拘捕34人，全部涉嫌於網上「起底」及「煽動他人犯法」以進行暴力行為，而有關犯罪情況隨着互聯網普及，預料難以避免再發生。

網絡安全及科技罪案調查科偵緝督察戴雄表示，拘捕34人當中，大部分案件正在調查中。被捕人所干犯的「起底」案件均是觸犯《私隱條例》，即未經當事人同意而揭露其個人資料，例如公開他人身份證明文件、住址及其他個人資料等；而「煽動他人犯法」則例如於網上鼓吹他人殺人、破壞商店和公共交通設施等。

戴雄指出，犯人通常運用社交媒體發放訊息，包括討論區或即時通訊軟件等。他們發放訊息時，會以圖文並茂形式發放，「畀埋地圖話你知，直情去埋邊度，邊個位置作出破壞行為，最嚴重就會殺人，又有破壞商舖、交通設施，如交通燈。」

調查期間，警方發現犯人較多使用「3假」類別，包括「假名、假相、假帳户」要逃避警方追查，一方面要證明該帳户屬於犯案本人，另一方面亦令調查時間增長，從而令調查難度增加。對於有市民擔心無法在網上暢所欲言，戴指，警方尊重市民言論自由，但調查不會只針對一兩個字或一句句子就將他人定罪，強調會審視前文後理。

另外，網上恐嚇情況遍及個別市民，甚至不同機構，戴建議任何市民和機構要保護自己個人資料，盡量減少將自己資料上載至網上，並做好社交媒體私隱設置，避免資料外洩。一旦不幸受到他人非法起底或各種恐嚇時，無須驚慌，並要保留所有對方恐嚇的證據，不論是文字或電子形式均可，然後緊記要報警處理。

警方指互聯網情況普及，但不希望因此令相關罪案增加，又重申互聯網並非無法可依的世界，呼籲市民應奉公守法。