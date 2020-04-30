涉網上刑恐東方廣告客戶　葛珮帆斥不道德冀拘捕具阻嚇性

警方日前先後拘捕2男1女，他們涉嫌參與網上刑事恐嚇東方報業集團(東方)及無綫電視的案件，議員葛珮帆今日(30日)表示，對於任何人士因不滿報章報道而作出破壞言論和新聞自由的滋擾行為感到非常憤怒，亦認為針對東方廣告客戶作出違法行為是不道德，希望今次拘捕行動能起阻嚇作用。

被捕的3人當中，其中1名涉嫌干犯「串謀刑事恐嚇」及「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪的37歲姓鄧女子，在廣告公司市場部任職，而該廣告公司是香港廣告商會(HK4As)會員。消息指，有人藉在廣告公司工作的便利，掌握商戶向2間傳媒機構刊登或播放廣告的資料，然後交予集團成員，繼而要求有關商戶不要在2間傳媒機構刊登及播放廣告。

另外2名被捕人士，分別是21歲姓甄的浸會大學男學生及34歲姓黃男文員，前者以涉嫌「串謀刑事恐嚇」及「煽惑他人進行刑事毀壞」被捕，後者則以涉嫌「串謀刑事恐嚇」及「串謀煽惑他人進行刑事毀壞」被捕。

葛珮帆表示，有部分於東方落廣告的商戶向她求助，指不斷收到黑衣人的恐嚇和滋擾，又指黑衣人會不斷到不同政府部門投訴及於其社交網站給予負評，有的甚至會在店舖前拍照後發給負責人，威脅店主若繼續於他們不滿的媒體下廣告，將會作出破壞店舖的打砸行為。

葛批評，黑衣人的滋擾行為層出不窮，況且線上線下都作出了刑事犯罪行為，認為他們不能因為某些言論或報道不中聽而任意妄為，覺得相關行為極為不道德，而葛亦對相關行為感到非常憤怒。

葛又認為，黑衣人常以「新聞及言論自由」作控訴，惟他們的所作所為卻正好破壞了言論和新聞自由，對香港的整體風氣造成負面影響，令大家不敢暢所欲言。葛希望，警方此次拘捕行動能起阻嚇作用，亦期望政府能進一步改革《個人資料(私隱)條例》，以遏制愈來愈猖狂的黑衣人恐嚇行為。