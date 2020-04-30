地署被揭管理短租地問題多　淺水灣道超級豪宅差餉逾千萬元

審計署昨日(29日)揭發地政總署管理短期租約問題多多，除了官地短租變長租外，亦被揭未有適時採取妥善行動以跟進短租用地的批出情況，其中淺水灣超級豪宅內有一幅未獲批租已動工的政府短期租約用地，差餉租值逾千萬港元，冠絕全港。翻查資料，該處超級豪宅曾由有「湖北首富」之稱，絲寶集團董事長梁亮勝持有，差餉租值達至1301萬港元。

最新一份審計署署長報告揭出，有1宗個案的申請人於2003年申請租用南區一幅面積314平方米的土地作私人花園連通道，由地政總署足足處理14年後才正式獲批；惟涉事花園相關的建造工程被發現，在遞交申請後1年已有人在未獲批租前動工，涉一度「先霸後租」13年，最後被追收170萬港元租金。

地署今(30日)向東網證實，上述個案短租地原來位於淺水灣道89號內，現時該幅短租地每季租金為38,710港元，即現時每年租金約15.5萬港元。租約由2004年7月12日起為期3年，其後按季續租。

據土地登記冊資料顯示，梁亮勝在2001年透過萬鉅投資有限公司斥資2.8億港元購入淺水灣道89號及91號大宅，繼而打造共佔上述2個地段的豪宅，佔地共約3萬平方呎。