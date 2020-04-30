修例風波：李家超稱不排除提升反恐級別　凍結黑暴資金

五一黑暴前夕，加上本土恐怖主義抬頭，保安局局長李家超表示，相信本港激進份子是經過訓練，背後有人策劃，港府不排除提升本港恐襲風險級別，實施高調巡邏、封鎖高風險地點、向公眾人士搜身，甚至引用《反恐條例》凍結「恐怖分子」的財產，切斷暴徒資金來源，無法招攬募成員。

李家超接受傳媒訪問時表示，反政府示威出現常態暴力，市民應一同制止，否則本港受恐襲威脅將會提升，不排除將現時的中度提升至高度，又指一旦提升反恐級別，或需封鎖高風險地點、作高姿態巡邏、搜身及在公眾地方作進行安檢。

李又指，在街上示威的激進分子是受過訓練，背後有組織、資源、分工、策略及計劃，並非一般人可以做到，他們透過網上討論，彼此思想拉近，將極端主義放大，變得愈來愈激進。

李認為，最有效的方法是令公眾意識到情況，需要採取嚴厲措施，包括引用《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，遏止本土恐怖主義於萌芽期，包括凍結被視為恐怖分子的資產，以切斷其資金來源，令他們無法招攬募成員，他強調，此舉並無政治目的。