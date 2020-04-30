政Whats噏：彭定康又回魂 被狠批對港事務說三道四

香港近日就《基本法》第22條嘅解讀起爭拗，前朝殖民地末代港督彭定康(肥彭)又再回魂，有政界人士狠批佢唔單止對香港內部事務說三道四，仲想喺呢場風波火上添油。

中聯辦早前發稿，指國務院港澳辦同中聯辦唔係《基本法》第22條所指一般意義嘅「中央人民政府所屬各部門」，兩辦亦發稿點名評論有關立法會內務委員會選舉主席嘅事宜。

話說肥彭寫信畀英國外相藍韜文，而英國人權組織「香港觀察」（Hong Kong Watch）刊登咗信中內容，肥彭指中聯辦聲稱可以對香港事務行使監督權，係破壞中央對香港有高度自治嘅承諾。

唔單止又再說三道四，佢仲當正自己係做緊港督咁，話曾經同香港公民社會嘅代表交流，指嗰啲代表擔心中央將會大規模褫奪民主派參加立法會選舉嘅資格，甚之取消選舉，佢希望英國政府關注中方違反《中英聯合聲明》嘅問題，同埋日後中方可能削弱香港法法嘅行動喎。

有政界人士直指香港回歸近23年，肥彭經常對香港事務指指點點，之但係佢對香港嘅狀況早已甩晒，否則仲使乜聽所謂公民社會代表嘅意見，仲狠批肥彭只係想添煩添亂。