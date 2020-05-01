修例風波：太子站悼念活動　6人違禁聚令遭票控

警方留意到網上有人號召在昨日(30日)傍晚，於天水圍及港鐵太子站一帶進行公眾活動。晚上7時起，有大批人士在天水圍天恩路一商場聚集。至晚上約8時半，有人在商場外投擲玻璃樽，罔顧市民安全。警員派員到場，多次向聚集人士作出警告，提醒其聚集形式有可能違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，經警告無效後，警方遂展開驅散及截停搜查。警方遂向4男2女（年齡介乎14歲至17歲）發出定額罰款通知書。

另外，昨日傍晚約6時許起，有大批人士在港鐵太子站外聚集。警員派員到場，多次向聚集人士作出警告，提醒其聚集形式有可能違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》。另外，一名60歲男子涉嫌隨地吐痰，警員遂向他發出定額罰款通知書。

《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於四人的羣組聚集。警方強調，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何受禁的羣組聚集。警方絕不容忍任何違法行為，定必嚴正執法。