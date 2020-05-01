你要知：蒜頭助殺菌？發芽更有營養？專家拆解蒜頭迷思

疫症全球肆虐，市民人心惶惶。坊間流傳各種「抗菌防疫」大法。近日網上有指只要無懼口臭，多吃生蒜，能有助抗菌及增強抵抗力，甚至防止新冠肺腅入侵。雖然此說法並無任何醫學根據，但食蒜確有不少好處。

家營營養中心認可營養師黎欣琦（Sasa）指出，現時未有研究證據食蒜有助防疫。然而蒜頭含有豐富的蒜素、有機硫化物和鋅，均有助消毒殺菌，亦可以抑制細菌生長，有消炎的作用。

蒜頭所含的蒜素也有抗氧化的功效，有研究顯示蒜素能讓血管擴張，令血液流動得較快，有助阻礙脂肪在血管壁積聚，避免形成血塊，令血管「暢通無阻」。因此，蒜頭也有調節血脂及降血壓作用。至於抗氧化的維他命C和蒜素，可抑制自由基對人體細胞造成的損害，可增加抵抗力之餘，亦可預防衰老，更能幫助身體製造膠原蛋白，令皮膚維持彈性，簡直是女士們的恩物。

有蒜頭推崇者認為，生食蒜比熟食更有益。Sasa解釋，生食蒜頭的確能保留較多營養素，因為烹調的時間愈長，會令營養素的流失愈高。但暫未有研究剖析兩者營養價值差異，「只能夠話生蒜所保留嘅營養素高啲」。也有傳言稱，發芽蒜頭較有營養，Sasa反駁說，雖然發了芽的蒜頭含有較多維他命C，但其他營養會隨之而流失，未必划算，故她建議市民還是選擇無發芽的蒜頭為佳。

至於早年流行一時的黑蒜，聲稱有助提高免疫力和抗氧化。Sasa則指，黑蒜是經長時間高溫加工而成，雖然能提高抗氧化功效，但其他營養素會隨之而流失。她提供一個食蒜小貼士，先切碎蒜頭後進食，皆因切碎了的蒜頭更易釋出蒜素。而蒜素屬脂溶性，因此煮餸菜時可加少許油來炒蒜頭，令蒜素更易被身體吸收。而且蒜頭較為濃味，可代替豉油、鹽等調味料，減少身體攝取鈉。

蒜頭味道辛辣，生食的辛辣感尤甚，而且氣味濃烈，並非人人能接受。除了會即時有口氣問題外，腸胃較為敏感、消化能力弱、以及有胃病的人不宜進食過多，否則會令人肚脹不適。根據世界衞生組織建議，成人每日可進食二至五克蒜頭，約為一至兩瓣蒜頭，腸胃敏感人士更應注意進食分量。