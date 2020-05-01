探射燈：電視盒子疫市通街賣　犯聚又侵權

人人在家抗疫「煲劇」，刺激電視盒子成「疫市」奇葩，在多區電腦商場大賣，吸引大批市民違反「禁聚令」駐足選購，而有關電視盒子標榜一經上網連線，即可透過內存應用程式播放各國電影、電視劇，甚至本地電視台收費節目。東網發現部分盒子款式曾涉及侵犯版權問題，店員卻只含糊其辭。雖然根據法例，買賣侵權電視盒子均屬違法，但科技界人士指，目前檢控相關侵權行為難度高，多個版權持有人及議員均促海關加強打擊。

「睇馬、睇波任你睇，全部冇月費、冇年費。」深水埗鴨寮街約有10間店舖熱賣各式各樣電視盒子，標榜為「抗疫恩物」，不少圍觀市民查詢如何連線、上網速度限制及操作等，即掏出銀包購買。而有店舖於高峰期更逾十人在圍觀及購買，違反「禁聚令」的規定。電視盒子每部售價介乎300至800多港元，有檔主稱一個下午已售出20多部，滿地棄置包裝盒。

部分推銷員聲稱電視盒子伺服器設於本港，並非破解其他國家伺服器，不受查封網站影響，亦不會因伺服器停用而未能收看節目。有店員即場示範盒子直播內地、台灣和全球多個電視台的直播頻道，甚至可觀看本地收費電視台的直播及重播節目。但東網記者發現當中包括2018年曾遭海關掃蕩的懷疑侵權電視盒子款式，亦有去年引發台灣修例嚴打的「追劇神器」。

多區電腦商場都有不少店舖將電視盒子放在當眼處，但對於侵權問題，店員卻支吾以對。「呢啲盒子係咁喎，冇話侵唔侵權。」深水埗一個商場的店員只強調電視盒子較以往先進，可更新程式，收看最新節目，對侵權問題答非所問。灣仔區的「腦場」，店員對記者查詢則非常警覺，未有示範操作外，被問到如何收看本地收費電視台節目，只答「裏面有就有」迴避問題。

不過，執業大律師陸偉雄指出，有關盒子屬典型侵權行為，不論買賣盒子均屬違法。而售賣有關電視盒子的公司或人士，有機會觸犯《電訊條例》及《版權條例》，最高可被處罰50萬港元及監禁4年。若被侵權對象若是本地收費電視，因為版權持有人可現身指證，較易成功檢控。至於買家，亦有機會被版權持有人以民事訴訟追討損失，「某間收費電視台，知道你用非法裝置睇佢節目3年，對方可追番你3年嚟嘅月費損失。」

議員陳恒鑌亦指，買賣侵權電視盒子雙方均需負上法律責任，而且以往不少盒子因伺服器被封而頓變廢物，令消費者蒙受損失，促海關要多加巡查及「放蛇」遏止侵權行為，又建議政府可在抗疫期間津貼收費電視台，免費開放電影或電視節目，讓電視台及市民均可得益。

海關發言人表示，鑑於不同機頂盒及應用程式的運作原理各有不同，海關在處理懷疑侵權個案時，需考慮個別事件的實際情況及相關證據，才能判斷是否違法。自2018年至今，海關共破獲13宗有關規避器的案件，檢獲485部電視機頂盒及其他器件，總值約73萬港元，並拘捕19人。

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