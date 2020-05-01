黃大仙祠今起重開　善信入園須探熱戴罩

本港新冠肺炎疫情暫見放緩，於3月底起暫停開放的嗇色園黃大仙祠及太歲元辰殿，會於今日(1日)起重開，開放時間由早上7時至下午5時；而對外宗教活動則繼續暫停，直至另行通知。

記者今早約6時半到達祠園外，有售賣香燭的陳太坦言，黃大仙祠受疫情影響封閉，期間「冇得開工」惟有食老本，但未有透露損失多少生意額。另有售香燭的溫太指出，冇工開有30多日，平均每日損失300至500港元，對於黃大仙祠今日重開，坦言對人流及生意額不會寄予厚望，只有寄望未來大家身體健康。

至於祠園外則有約6、7名均戴上口罩的善信，有人更手持已燃點的香燭，準備入園參拜，另有攤販開檔準備營業。祠園內的工作人員，則在門口地氈噴灑消毒液體。在早上7時，黃大仙祠大門開啟，進入的善信均須接受體溫檢測，他們在園內均需戴上口罩，以保障公眾健康。

另外，位於黃大仙祠內的中藥局因修繕工程關係而無法開放，工程預計於今年7月竣工。在上述工程期間，園方改於園內鳳鳴樓廣場，即月老像旁邊，設置臨時中藥局；並且於明日起投入服務，服務時間為星期一至六，早上9時至下午5時，只接受電話以及網上預約。至於嗇色園西醫診所，則暫停夜診時段。