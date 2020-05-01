網民熱話：無品大媽破壞生態　橋咀島挖海參　掘BB蜆　

近日不少人在網上炫耀挖得的海產收穫，隨即招來網民狠批。

不少香港人聲稱熱愛大自然環境，不過同一時間又在破壞大自然。近期大批市民湧往郊外地方避疫，卻成生態災難。多名大媽級網民先後在網上公開其「戰績」，包括在橋咀島挖海參，又在海邊掘BB級蜆，甚至上載郊野範圍非法生火，即煮即食蜆的照片等炫耀，有網民直斥其無品行為破壞自然生態。

其中一名女事主近日接連將挖蜆收穫上載社交平台，照片事後被轉載至Facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」惹來網民反感。事主在貼文中以自豪口脗說，「今天好有收穫」，並附上多張照片，包括在海邊掘蜆，指現場是粉嶺一個海邊，不過網民發現，其所挖的蜆均屬BB級，煮熟後根本「無肉食」，質疑其行徑是對海洋生態「趕盡殺絕」，隨後更有網民發現，事主在上周亦曾上載在白沙澳掘蜆的照片，事後多名男女掘蜆團更即席現場非法生火煮蜆食。

破壞自然生態絕非個別事件，一批大媽日前在西貢橋咀島海邊挖出海參，過程中拍照上載網上，網民事後圍攻大媽，對方解釋已「全部放生」，不過網民卻似乎並不相信，最終大媽與網民不止展開對罵，大媽更霸氣說：「放唔放關你X事呀」，又強調「我也是土生土長」。

根據規定，橋咀島屬郊野公園及聯合國教科文組織地質公園受郊野公園條例保護。根據郊野公園條例26條1e指，「禁止或限制在郊野公園或特別地區內殺死、獵捕、設陷阱捕捉、騷擾或打擾任何種類的野生動物，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內拿取、摧毀或干擾花草樹木，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內作出任何會干擾土壤的事情」。

網民有話說

Hung Chi Kuen：影衰香港人，你返大灣區啦

Tim Fan：掘嚟做乜，又唔係食得，再者就算食得都唔係喺咁樣破壞生態

Chi Ying Sung：唔怪得沙灘無晒啲蜆，咁細都執去食，乜都食到絕種啦！

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