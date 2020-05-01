新冠肺炎患者用瑞德西韋加速康復　許樹昌：較快退燒

一項以美國為首的臨床試驗顯示，新冠肺炎患者使用抗伊波拉病毒藥物瑞德西韋(Remdesivir)後加速康復。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早(1日)在電台節目表示，以瑞德西韋治療新冠病毒似乎有效，美國的研究招募了1063人，根據分析案例發現，瑞德西韋可以縮短病人康復時間至4天，留院11天就可以出院，而8%的死亡率亦較對照組的11%低，顯示藥物有成效，但詳細研究結果有待本月稍後發布。

不過他指，約10%使用瑞德西韋的病人，用藥後出現作嘔等副作用，3%至7%的人肝酵素會上升，部分人需要中途停藥。他透露，香港亦有招募30多個新冠肺炎病人，參與藥廠有關瑞德西韋的研究，發現病人用藥後臨床徵狀包括發燒，會退卻得較快，而用藥5日與10日在療效上並無分別。

另外，他指理解市民已在家抗疫一段時間，希望趁佛誕及勞動節長假期外出，但提醒市民外出記得戴口罩，否則無病徵而帶有病毒的隱形患者，可能會傳播病毒。