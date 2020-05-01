內地豬供應增　本港豬價兩個月後有望再跌

隨着內地非洲豬疫情過去，供港豬隻數目有望增加，市民不用捱貴豬肉！根據內地商務部的監測，近期供港活豬數量逐步恢復至日均1600至1700隻，拍賣價格逐步回落。昨日(4月30日)有1729隻內地豬供港，連同本地豬合共有1954隻豬供應市場，每擔平均豬價為2964元，今日（5月1日）內地及本地豬供應量更增至2070隻，豬價料進一步回落。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，內地非洲豬疫情過去，內地復養豬隻數目增加，料再過兩個月後，內地供港豬量會再增。他指近日內地供港豬隻加數百隻，但因為長假期市民外出用膳，需求未必增加，還要看假期後供應量如何，供應量及價格受市場需求影響而調節。

商務部回覆傳媒查詢時表示，商務部已會同主供省份和代理行進一步摸查供港活豬生產情況，督促企業將滿足供港標準的生豬盡快出運，企業也在全力調運貨源。

內地活豬去年6月恢復供港後，供應量一直偏低。根據食物環境衞生署的數據，去年5月內地每日供港活豬3575隻，惟6月起減至1782隻，過去10個月，供港豬隻數目一直在1400至1700隻之間徘徊。不過，近日供港內地豬數目開始有所回升，每擔豬隻拍賣會亦由3月份的平均3254港元，到4月份回落至約3000港元，昨日更回落至2964港元。