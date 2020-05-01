新冠肺炎未列為職業病　何栢良批政府冥頑不靈

何栢良批政府對大量科學證據視而不見，未將新冠肺炎列為職業病是冥頑不靈。

新冠肺炎疫情未止，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今(1日)在電台節目中表示，香港雖然已多日未有本地確診個案，但距離28日本地零感染的要求仍有一段時間，加上新冠病毒傳染力強，防疫措施不能鬆懈，又指香港現時已經有大量科學證據，顯示部分確診個案是在高危的工作場所受感染，認為政府不應視而不見，一直未有將新冠肺炎列為職業病，批評是冥頑不靈。

何稱全球已有逾3.5萬名醫護感染新冠肺炎，認為政府未有將新冠肺炎感染列作職業病是防疫污點，應盡快處理。他指出，政府的新防疫措施，暫時禁止健身室、美容院及酒吧營業，證明這類場所亦屬高危，有關場所的員工亦應視作為高風險工作，有關方面應主動巡查高危場所的經營者，有否向員工提供足夠保障裝備。

他續指，香港已朝着本地28日零感染的方向前進，已見曙光，惟須慎防病毒傳入社區，防疫措施要做得更嚴謹，呼籲市民在幾天長假期外出期間，要繼續戴口罩及注意個人衞生。他亦贊成要求昨晚(4月30日)從巴基斯坦抵港的港人，在火炭駿洋邨完成14天檢疫，才可以返回社區。