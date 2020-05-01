零團到訪挫港零售市道　內地五一長假風光不再

受新冠肺炎疫情和去年開始的修例示威活動雙重夾擊，香港零售業風光不再！今年內地「五一黃金周」假期雖延長至5天，惟五一「零」內地團訪港，加上本港市民消費意欲仍低迷，料本月零售數據亦不會有大起色。有旅遊業界人士擔心，近月示威活動再現，會進一步影響旅客訪港意欲。

2003年本港經歷沙士，當年5月零售數據按年跌逾一成；同年7月，內地開放多個省市自由行來港，香港旅遊即時反彈，加上內地豪客一擲千金，香港零售業受惠；翌年5月零售總銷貨價值反彈兩成至165億港元，依靠旅客購買的珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物類別，按年急升8成。其他與旅遊業相關分類，包括百貨公司貨品、藥物及化妝品，以及衣物、鞋類及有關製品也有2至3成升幅。至2013年5月零售總銷貨額更升至406億港元的新高，較2003年飆升兩倍。

不過，其後內地逐步開放外遊市場，加上內地旅客日增，對香港部分地區造成壓力，水貨客湧現及雙非嬰兒等中港矛盾問題，引發「驅蝗行動」行動，2014年五一訪港內地旅客首次錄得下跌至38.8萬人次。

過去數年，旅遊業界不再將五一視為內地旅客訪港的旺季。直至高鐵香港段及港珠澳大橋在2018年落成後，去年內地五一假期訪港旅客回升，增至99.7萬人次，但近年內地客訪港旅遊模式改變，不再大手筆花費購物，人均消費額回落，5月的零售總銷貨額按年跌1.3%至399.74億港元。

雖然去年五一約仍有200、300個內地團訪港，但今年在疫情下，業界坦言只有零團，亦未有消息何時恢復內地團訪港。香港旅遊促進會理事兼眾輝旅行社負責人陳世棠表示，「今年想找三個客都無」。他期望6、7月會有內地團來港，但預計初期來港人數有限，亦擔心隨着9月立法會選舉及明年特首選舉，修例示威活動不斷出現，嚇怕內地客來港，旅業再受打擊。