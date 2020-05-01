殘疾人士難受惠「保就業」資助　團體倡彈性處理

疫情下殘疾人士首當其衝被解僱、停工、減薪或減工。

在疫情下各行業僱主開源節流，殘疾人士首當其衝被解僱、停工、減薪或減工。爭取殘疾人士就業配額制聯席 (下稱配額聯席)指出，殘疾人士在求職及在職時已面對不同的問題，被解僱後更難再就業，建議政府設立3萬個臨時職位時，承諾設立一個聘用殘疾人士的指標，並對於沒有強積金供款的殘疾人士，在「保就業」計劃下設彈性機制處理，發放資助。

配額聯席指，過去接觸過大多數殘疾僱員均以兼職及自僱為主，沒有供強積金。在過去4個多月，殘疾僱員與一般基層打工仔一樣面對被解僱、停工等問題，但未能受惠於政府的「保就業」計劃。

配額聯席召集人鄧哲平要求政府正視疫情下殘疾人士就業問題的嚴重性。除了監督每年殘疾公務員人數達2%或以上(2019年更跌至1.6)；政府在日後的撥款予公營機構、資助機構及各社會服務機構時，須在合約上規定聘用最少2%或以上殘疾人士，促使殘疾人士有足夠的就業機會，發揮才能貢獻社會。

現年26歲的蘇先生是一名腦創傷患者，上月初被公司要求停職直至另行通知，但蘇相信復工及再找到新工作的機會率同樣很微，現時只靠儲蓄補貼生活費，期望政府能為失業的殘疾僱員提供薪金援助。

此外，有2名輕度智障及自閉人士亦在疫情期間被公司要求停職放無薪假及減薪，但因兼職未能受惠於防疫基金，他們期望政府多聘請殘疾人士。