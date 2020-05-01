修例風波：黑暴今日謀襲五區　網上發貼教整炸彈

今日(5月1日)為五一勞動節，有人企圖借反修例之名發動4大攻勢，包括在通訊程式Telegram策動「天馬行動」，密謀突襲多區堵路及縱火；有「勇武派」揚言在多個港鐵站放炸彈；擺街站遍地開花；藉拍攝之名騷擾「藍店」等。有人近日更在Telegram上討論製作大殺傷力武器，並附上圖解及影片等，情況令人憂心。

Telegram的群組中，不少教人製作「火魔法」(火攻武器)，有人更發貼整合59樣「火魔法」製作方法，包括汽油彈及鋁熱彈等，聲稱「希望有一日喺現場見到奇妙的化學反應」。當中有詳細介紹如何製作水管形狀、殺傷力極強的鋁熱炸彈。若有人用此在現場投放，恐會釀成重大傷亡。

此外，部分「勇武派」則聲稱「光復香港需要你有優秀嘅機動能力」，呼籲其他人在家中或到街上進行特訓；亦有人招學員加入「特訓班」，學習自衞、格鬥武術等。甚至號召「和理非」人士在各區「連儂牆」、公廁、建築物及交通工具座位等貼文宣，為行動造勢。

警方對此非常重視，嚴陣以待，據悉除維持日常警力外，還額外增加3000名防暴警員，一旦發生突發事故，更可增加2000警力增援，即總動員5000警力，另3輛水炮車及6輛裝甲車候命。