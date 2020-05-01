陶輝被指牌照屋當民宿出租　民政署稱如有足夠證據將檢控

警務處外籍助理處長陶輝申報位於清水灣碧水新村的單號屋，被指涉嫌改建及非法出租牌照屋，違反牌照條件。陶今早(1日)與家人離開住所時，不斷重申地政總署及民政事務總署已就事件進行調查。

民政事務總署發言人表示，該署轄下的牌照事務處負責處理旅館牌照的簽發及執法工作。而根據牌照處紀錄，涉事處所無領取旅館牌照，牌照處會作出跟進，如有足夠證據證明相關處所涉及無牌經營旅館，便會採取檢控行動。

西貢區議員范國威於今午2時，聯同該區3名區議員余浚寧、秦海城及呂文光，到現場視察。4人指單位涉「三違規」，包括牌照屋只能供持牌屋擁有人或其直屬親屬居住，但陶輝並非有關人士仍在內居住，另其花園涉嫌霸佔官地，及天台屋超出高度限制。余指2014年曾接獲附近多名村民投訴該屋涉僭建，以及裝修期間造成噪音滋擾，惟地政總署在2015年發出警告信後，便未有採取其他行動。

另外，陶輝被指涉嫌將村內另一間牌照屋以度假屋形式出租，秦海城懷疑有人把露天花園加建上蓋，又估計面積超過600平方呎。范稱對事件感到驚訝，要求地政總署嚴正跟進，遷拆違例構築物。他又指，下周一(4日)會向地政總署投訴，並在周二(5日)於西貢區議會大會提出臨時動議討論事件。