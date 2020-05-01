抗疫基金遺漏百萬打工仔　工會促支援失業工友

疫情下香港經濟不景，有行業出現結業，導致不少員工失業。

新冠肺炎疫情下適逢五一勞動節，有工會今(1日)批評政府推出的兩輪防疫抗疫基金未能為打工仔提供即時及直接的援助，要求聚焦支援受疫情影響的工友，促請政府「保就業、創職位、支援失業工友」。

因應疫情關係，工聯會多年來首次取消五一遊行。會長吳秋北指，去年黑暴嚴重衝擊社會秩序及經濟運作，加上新冠肺炎疫情影響，香港勞工市場飽受摧殘，又指出最新失業與開工不足率分別為4.2%及2.1%；失業及開工不足人數為162,200人及82,800人，合共高達24.5萬人。

有從事演藝化妝師的工友代表黃小姐指，並沒有受惠於政府早前推出的抗疫基金，希望政府將基金涵蓋範圍延伸至草根階層。她稱全港有約377萬打工仔，卻只有約250萬人受惠於政府的防疫措施，批評政府遺漏約100萬打工仔女。

另有從事運輸業的小型貨車司機鍾先生指，運輸業與經濟掛鈎，至今收入減少至少70%，又稱運輸行業在經濟景色好的時候對社會有重大貢獻，如今經濟下滑卻被政府遺忘。

議員麥美娟批評反對派不斷拉布癱瘓立法會內務委員會，導致多條關乎民生的法案，包括禁止歧視餵哺母乳的條例草案遲遲未能通過，延長有薪產假至14周的條例草案又需要轉移至人力事務委員會討論，形容市民福祉成政客拉布的犧牲品。