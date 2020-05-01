3000元消費卡首日生效　店舖反映讀卡機不足兼網絡慢

澳門政府早前宣布推出面值3000澳門元電子消費卡，今日（1日）首日生效，惟有商店反映店舖讀卡機不足，而且網絡緩慢，導致顧客等候時間長。另外，有市民反映消費卡推出後出現物價上漲情況，更有超市在消費卡生效前，疑將貨品加價。

有電器店推出優惠吸引消費者使用消費卡，多名市民到場刷卡付費，該店舖經理表示，現時店內只有1部讀卡機，網絡亦緩慢，處理1張消費卡需時約1分鐘。有食店負責人則表示，首日早上有近8成市民使用消費卡結帳，由於食店過往亦有提供電子支付方法，故今次操作消費卡的過程順暢，認為措施有助帶動生意上升。

但有水果檔檔主表示，習慣收取現金，不懂操作讀卡機，需請教其他檔主，相信長時間使用後才會適應。而未安裝讀卡機的菜檔負責人則指，協助安裝讀卡機的公司以過多申請為由，導致遲遲未能受惠，更有客人知悉不能使用消費卡後選擇不幫襯。

澳門婦女聯合總會到各區了解市民和商戶使用消費卡情況，該會副理事長何凱玲表示，婦聯4月中旬成立物價小組，負責人和義工到各區收集意見，整合後會向政府反映。婦聯家庭服務中心主任朱愛莉則稱，有市民反映在消費卡生效前，有超市出現抬價等情況。

該會稱，有街市檔主反映，因不了解申請渠道至今未安裝讀卡機；亦有濕貨檔主稱，因手濕導致讀卡機出現接觸不良。但該會認為電子消費卡長遠將有助推動電子支付。

澳門消委會表示，近日正跟進數宗店舖抬價的投訴個案，其中有超市出售的包裝枇杷果懷疑抬價，消委會向商戶作出警告後，相關貨品每磅售價隨即下降超過一半。該會指今日巡查未見市場有異常情況，並提醒商戶要準確標價，以免引起爭議。