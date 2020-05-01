工程界畢業生難就業　盧偉國倡擴大資助培訓名額

在新冠肺炎衝擊經濟的情況下，大學畢業生的就業市場大受影響，有統計顯示，今年首季畢業生的職位空缺按年大減近40%，經民聯主席、工程界議員盧偉國今日(1日)表示，他關注青年就業情況，並已向政府相關官員建議大幅增加職業訓練局涉及實習工程師的培訓計劃名額，以助業內繼續培訓生力軍。盧指政府回應積極，他相信可以落實。

在失業率持續攀升的時期，今年企業招聘策略更趨保守。盧偉國表示，近期與部分大學教授閒聊發現，大家都擔心應屆大學畢業生求職困難的問題，盧說：「我特別關注工程界新畢業同學及年輕工程師的生計」，認為現時經濟下行可能導致企業聘請新人入職，若情況擴大將令欲走上專業道路的年輕人大受打擊。

為免年輕人大志難伸，盧建議，大幅增加現行實習工程師參加為期24個月的HKIE Scheme A培訓計劃的名額，以便企業憑計劃向職業訓練局申請共18個月、每月5000多港元的補貼薪酬，從而幫助工程畢業生就業。他又指，若加上「保就業」計劃，相信對工程公司繼續安排培訓，聘請實習工程師有實質幫助。盧呼籲政府與業界力保這群生力軍的就業，提供適當的入職培訓機會，繼續為業界培養接班人。

盧透露，已向政務司司長張建宗、發展局局長黃偉綸和勞工及福利局局長羅致光提出擴大資助培訓計劃名額的建議，並獲積極回應，盧相信可以落實。