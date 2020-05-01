坊間紫外光消毒燈熱賣　功效成疑且有機會對健康有害

新冠肺炎疫情下人人自危，坊間出現不少聲稱有消毒殺菌功效的紫外線（UVC）燈。消費者委員會早於2003年沙士爆發期間已提醒市民，UVC燈對健康的潛在危險，有機會損害皮膚及眼睛，引致嚴重皮膚灼傷及眼部創傷，亦有可能引致皮膚癌。東網2013年亦曾測試坊間的紫外光燈，發現多個樣本的殺菌功效成疑，有專家亦質疑會對視力造成影響。

每逢疫情坊間都會出現不少抗疫產品，消委會在沙士爆發時就曾聯同機電工程署及衞生署發出警告，稱市面上出售的家居UVC燈出售，聲稱可殺菌消毒，但實際上其輻射可能影響健康，消費者應立即停止家居使用UVC燈，無論是作環境消毒和照明都不適宜。

東網早於2013年亦曾就市面上的UVC燈與專家一同進行測試，發現部分測試樣本，即使照射半個小時，細菌仍孳生，部分產品試用5分鐘已爆裂及冒煙，功效及安全均成疑。專家當時指出使用清潔劑、消毒藥水及漂白水殺菌等均比UVC燈有效。另有皮膚及眼科專科醫生亦警告，長時間在殺菌燈下照射，隨時有灼傷皮膚及致盲之虞。