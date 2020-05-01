全球氣候暖化　天文台指或有更多疫症出現

去年是全球有紀錄以來第2暖的1年，而本港則是1884年有紀錄以來最暖的1年。天文台表示，屢破這些紀錄並不是好事，隨着近年氣候變化，極端天氣出現得更頻密，未來亦有機會面對更多因為天氣變暖而出現的疫症。

去年香港的天氣破了不少紀錄，包括全年平均氣溫達到攝氏24.5度，全年熱夜數目46日，秋季和冬季的平均氣溫亦是有紀錄以來最高。夏天愈來愈長、冬天逐漸消失。過往香港每年平均有17日寒冷天氣，但去年僅得1天，是有紀錄以來最少。

天文台台長鄭楚明接受電視訪問時稱，2019年用1個字形容就是「熱」，以前破紀錄是很少的，但這幾年由於氣候變化，破紀錄的機會便多了。

極端天氣侵襲全球，澳洲打破歷來最高溫的紀錄，最高達到攝氏49.1度，引發森林大火持續4個多月。歐洲多國出現超級熱浪，其中在法國造成1500人死亡、意大利威尼斯出現53年來最嚴重水浸、有「世界之肺」之稱的巴西亞馬遜雨林大火，一場又一場的生態災難接連不斷。

鄭楚明形容：「好似溫水煮蛙，變化接踵而來，但是很久才出現，如果一出現，影響可以好大。不是說現時沒甚麼便可以放心，其實惡劣天氣隨時都可以發生。」

除了面對極端天氣，最近新冠肺炎疫情全球大流行，有外國研究指出，全球暖化未來亦有機會令更多疫症出現。鄭楚明表示，有些研究的說法是比較寒冷的地區，在融冰之後，以前在長年冰封之下的地區便會出現疫症，以前會聚積一些舊的細菌、病毒也好，可能會再次出現。