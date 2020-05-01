五一假期尖沙咀人潮疏落　名店冷清店員等客到

新冠肺炎疫情未平，香港迎來首個零內地團的五一假期，加上網民號召今(1日)在多區堵路和縱火等行動，假期亦未能刺激銷情。在名店林立的尖沙咀廣東道，往年人頭湧湧的景象不復見，各大名店人流冷清。

東網記者在尖沙咀廣東道視察，在中午時分，人潮相當疏落，午飯時間後才回復丁點人流，但與往年名店外排滿長龍的情景相比，顯得尤其冷清。不少名店店員無奈站在大門旁「等客到」。快餐店東主李小姐認為今日人流稀少，與往年五一相比大跌約一半，往年同一時間店內人頭湧湧，食客「都入唔到嚟」，但今日冷清得多。被問到可有期望過五一連假可刺激生意，她搖頭指「冇諗過」。

在厚福街經營小食店的楊先生指，今日街道明顯冷清，人流比往年大跌至少6成，坦言疫情下無內地旅客，生意減少了幾成。今日生意甚至比早幾日差一半，估計市民放假都去郊遊，而非到旺區消費。

走到尖沙咀街頭的市民多因出外用膳或與陪朋友逛街，但打算購物的人不多。原任職地勤的吳小姐指，因疫情已失業多時，因而「手緊」，平日為防破財「已唔敢出街」，今日陪朋友購物，自己不打算消費。因與朋友到食肆午餐的而出街的楊小姐指，人流與近日相若，進入食肆不用排隊，她無計劃購物，「睇啱先買吓」。朱小姐表示，疫情下已1、2個月無外出，無法比較街道人流情況，今日因天氣好才與家人外出吃飯，如見到合心意的產品也會購買。

一家三口出動的陳先生指，打算買衫褲鞋襪，認為街上人流有所增加，「商場都多返人」。他沒聽聞網民發起示威行動，亦不擔心會有安全問題。