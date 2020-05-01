外部勢力包庇黎智英李柱銘　港府斥嚴重干預極度反感

被炮轟為「叛國禍港四人幫」之首的壹傳媒黎智英、民主黨李柱銘與其他民主派人士共15人，因涉組織及參與未經批准的集結，上月18日相繼被警方拘控，惟事後有美英及歐洲議會政府官員及議員表達關注，認為影響香港自由和違反《基本法》。港府發言人今日(1日)重申，有關指控毫無根據，且嚴重干預香港事務，港府強烈反對此等極不負責任，並令人深切遺憾的言論。對於個別外國議員要求撤銷被捕人士的控罪，港府更是極為反感，強調不會接受或向這些無理要求屈服。

發言人表示，香港自97年以來，在一國兩制下一直保持繁榮穩定，並嚴格按照《基本法》規定，實行港人治港、高度自治，香港市民享有廣泛的權利和自由，中央政府亦已多次重申會堅定不移、全面準確在香港落實一國兩制，確保一國兩制在香港的實踐不走樣、不變形，認為任何關於香港人權和自由受到蠶食的指控，都是毫無根據及荒謬。發言人強調，絶不認同外國官員或議員，對近日香港拘捕和起訴一些組織和參與非法集會的人士所作的評論。

對於港澳辦和中聯辦日前強烈譴責主持立法會內委會主席選舉的公民黨議員郭榮鏗，及部分反對派議員「拉布」。發言人表示，兩辦是代表中央政府，而根據《基本法》香港是直轄於中央人民政府，故有權力和責任確保香港正確及貫徹落實《基本法》和一國兩制。港府認為，兩辦對內委會長期被癱瘓、繼而妨礙了立法會根據《基本法》履行其立法職能表示關注，是理所當然，又指任何人稱兩辦言論構成干預的說法，只會顯示他們對香港的憲制秩序，及與中央的關係的無知。