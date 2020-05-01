何君堯父母墳墓被揭霸官地9個月　民政事務處收141宗投訴

議員何君堯父母位於屯門良田村墳墓，地政總署去年7月確認墓地佔用認可殯葬區以外的政府土地，其後轉交民政事務總署跟進。事件距今約9個月，違規霸地情況未改善。屯門民政事務處今(1日)承認，截至昨日(4月30日)共收到141宗相關投訴，已於上月23日發信邀請相關殮葬許可證的持證人，與部門實地視察有關墓地，商討修正違規情況。

屯門民政事務處回覆查詢指，早於去年7月24日接獲對有關墓地的投訴。當時經地政總署調查後，發現上述墓地有部分範圍超越認可殯葬區界線和位於水務署用地。其後接手的屯門民政事務處與屯門地政處及水務署，透過實地視察及聯合會議作處理。

該處指，已於去年8月1日發信給相關殮葬許可證的持證人，要求盡快修正違規情況，否則政府保留權利採取適當的執法行動。東網翻查民政事務總署屯門認可殯葬區位置圖以及地政總署地段索引圖，何的父母墓地疑位於認可殯葬區外，佔用了屯門北食水配水庫範圍。

何君堯被指與去年7月發生的元朗白衣人追打市民事件有關，有片段顯示何曾向白衣人豎拇指及握手。其後有網民於該月多次響應網上號召，到達何的議員辦事處抗議及破壞；而何的父母墳墓同月遭破壞，墓碑被毀及被噴上粗口字眼塗鴉等。