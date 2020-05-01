連續23日無新增個案　今再現2宗復陽個案

澳門已連續23日無新增輸入性新冠肺炎個案，及連續34日無輸入關聯病例。新型冠狀病毒應變協調中心今(1日)表示，澳門至今維持累計45宗確診個案，其中43宗為輸入病例，2宗為輸入關聯病例，無本地社區傳播現象。今日再有2名患者康復出院，當中包括早前曾列為重症病人的患者，累計出院37人，另再多2名正在隔離的出院患者出現「復陽」情況，需要延長康復期隔離，他們均沒有接觸社區，至今澳門共有3宗復陽個案。

山頂醫院醫務主任羅奕龍稱，2名復陽患者分別是澳門第16位出院、18歲英國留學澳門學生，以及第17位出院、19歲美國留學澳門學生，他們分別在14天康復期隔離即將解除前的1至2天，經檢測時發現樣本分別出現微陽性和陽性反應確診，當局在昨日(4月30日)再為2人做檢測時，已對病毒核酸檢測呈陰性，但為安全起見，仍會延長他們康復期隔離時間。

至於2名出院病人，其中1人為澳門第18宗確診個案的50歲女性，她是第19宗確診病人的母親，該病人入院期間曾出現呼吸困難和血氧含量降低，符合新冠肺炎重型標準，曾需使用呼吸機等，至上月28日和30日檢測呈陰性，今日開始14天康復期隔離。另1名出院患者為澳門第41宗確診的20歲留英學生，是澳門第40宗和第44宗確診病人的兒子。

目前仍有8名確診病人住院接受治療，其中4人在仁伯爵綜合醫院隔離病房，4人在路環高頂公共衞生臨床中心，全部患者目前為輕症，病情穩定、無呼吸困難、不需要吸氧。累計輕症44人、重症1人，至今無死亡病例。

此外，22名康復出院人士在高頂公共衞生臨床中心接受康復期隔離。密切接觸者已全部解除隔離，所以沒有人入住臨時隔離中心。公共衞生化驗所過去24小時共檢測了1283個樣本。