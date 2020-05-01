網上流傳虐兒片段　涉案41歲軍裝警員被捕

網上日前流傳一段虐兒片段，片中男子以粗言穢語狠斥一名男童，未幾更除下兩隻拖鞋掉向男童，又拍打男童及踢他，期間男童不斷大哭。消息指，涉案男子為一名41歲軍裝警員，駐守中區警區，港島總區虐待兒童調查組經過深入調查，今日(1日)將其拘捕。

該段虐兒片段長達15分鐘，疑似從一個閉路電視片段截取，顯示一名男子在家中呼喝其子，「就係你呢啲人攪亂個社會」，「連姐姐(外傭)都打」，之後以粗言穢語斥責他是「垃圾」、「冇鬼用」，未幾更除下拖鞋掉向男童，又對男童拳打腳踢，男童一直嚎啕大哭，但男子卻未有停手，家中各人均未有阻止。

網上討論區流傳一則貼文稱，施襲男子為現役警員，聲稱其6歲兒子從3歲起已遭虐打，至今已3年，除男童受襲外，其妻不時發現兒子全身傷痕纍纍，她自己亦曾遭虐待，並曾報警。貼文又聲稱，夫婦二人正辦離婚手續，其妻近日翻看家中片段，發現丈夫虐兒片段，遂透過朋友公開畫面。

警方日前表示，正跟進調查，又強調警方非常重視人員操守，如證實有人員違規，定必嚴正處理。