打擊大埔假日熱點違泊　警2日發649張告票

過往的公眾假期大批市民到大埔郊區進行戶外活動，引致大埔汀角路前往三門仔、大美督、新娘潭至烏蛟騰及流水嚮道一帶道路十分擠塞。違例泊車對於市民召喚緊急服務、公共交通服務、附近居民的出入及其他道路使用者均帶來負面影響。

為確保道路使用者安全及道路暢通，大埔警區於本周四至周日（4月30日至5月3日）連續4日，在大埔汀角路一帶道路採取嚴厲執法行動，打擊造成嚴重交通阻塞的違例泊車及其他引致交通阻塞的違法行為。在首2日行動期間，共發出649張定額罰款（交通違例事項）通知書予違例停泊車輛，並將2架造成嚴重交通阻塞及構成危險的車輛拖走。

警方將持續執法，密切留意交通情況，在有需要時採取適當臨時交通措施。行動會特別針對涉及在巴士站／公共小巴站／的士站／公共小巴停車處的違例泊車、雙行泊車、在限制區非法上落客或貨物，以及停車等候的司機。如果有司機違例泊車，造成交通阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦可能將車輛拖走。

警方呼籲公眾人士在假日盡量避免駕車前往三門仔、大美督、新娘潭至烏蛟騰及流水嚮道一帶。公眾人士應盡可能使用公共交通服務前往大埔郊區。市民請留意傳媒廣播，包括運輸署網頁www.td.gov.hk 或「香港出行易」流動應用程式發放的最新交通消息。