政Whats噏：林超英轟明日大嶼冇用　斥「呢個政府好傻」

近期社會焦點都放在新冠肺炎疫情，但政府仍死心不息欲推展「明日大嶼」填海建屋計劃，在新一份財政預算案中，無視過千億港元財政赤字，仍強推估計造價一萬億港元嘅填海計劃。天文台前台長林超英早前出席一個網上論壇時，就炮轟本港現存可用嘅土地仲有好多，直指「根本冇需要起(明日大嶼)」，又狠斥政府決策好傻。林更擔心，政府對填海計劃嘅城市規劃亂晒大籠，最後盞複製多個「天水圍悲情城市」出來。

話說本港根深柢固嘅住屋難題多年來都未解決，現屆政府前年就提出「明日大嶼」計劃，在海上建造一個人工島，美其名解決市民住屋問題。惟計劃推出之初，已被各界炮轟為「大白象工程」，將市民多年來艱苦累積嘅血汗錢倒晒落海，至今反對聲音仍不絕於耳。可惜政府面對未來連年龐大財赤，仍死心不息強推填海計劃，並向立法會申領5億5000萬港元撥款作中部水域人工島前期研究。

林超英早前出席一個叫「得發展，難保育？」明日大嶼計劃網上論壇，佢劈頭就表明呢個填海計劃「根本冇需要起」。林批評，政府經常將發展和安居樂業同本地生產總值（GDP）掛勾，但其實「住」係指可負擔嘅居所，要解決呢個問題，政府大可透過施政打擊樓市炒賣、發展數千公頃嘅鄉郊土地、改劃康樂體育土地作住宅用途等方法處理，直指「香港土地多得很」，只係政府經常用「自由市場」做擋箭牌，乜都唔做就話解決唔到。

另一方面，興建人工島需時動輒20至30年，而市民嘅住屋問題卻係水深火熱，林認為填海計劃係「遠水不能救近火」外，同時面對海水上升問題，狠批「冇理由要市民用辛苦錢買一棟隨時淹沒嘅物業」，直斥政府決策好傻又冇保障。

林又留意到，填海計劃係喺水中央興建一個巨型城市，但居住同商圈嘅定位差異大，前者係畀基層市民為主，後者則打造中高層管理人員嘅商業區，覺得屆時基層市民仍要每日花長時間出市區打工，林擔心一旦計劃嘅交通、商業、文康社區等城市基建規劃爛尾甩轆，好大機會變成當年天水圍悲情城市嘅翻版，直斥「成個城市規劃亂晒大籠」。

其實林超英冇講錯，「香港土地多得很」，只係政府視而不見，捨易取難去填海，好似位於大埔、元朗及將軍澳工業邨土地未被善用，特別係大埔工業邨交通方便，周邊更建有不少大型公共屋邨及私樓，學校及社區設施齊備，若將工業邨連同旁邊的閒置靚地一併發展成住宅區，就可以增加房屋供應。