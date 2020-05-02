賓館缺客如一潭死水　三成已結業離場

政府近日將內地入境人士强制檢疫令延長1個月至6月7日，令原本滿心歡喜期待五一後內地訪客重現，為賓館帶來曙光的賓館業大失所望，業界估計，疫情連同去年社會運動的影響，全港賓館至少已有3成結業，目前狀況猶如一潭死水，根本無路可行，估計最快要9月入住率才會回升，促請政府再推第三輪紓困措施，助業界度過難關。

旅遊發展局最新統計顯示，3月份整體訪港旅客僅8.2萬人次，按年下跌近99%。「無旅客！賓館點會有生意？」擁有800個賓館業主會員的香港旅舍業商會主席連思杰粗略估計，去年社會運動至今，至少已有3成賓館結業。

連思杰設於銅鑼灣的賓館，同一棟大廈原有8間賓館，已有3間倒閉，部分更是未完成租約，寧願蝕按金也要「擺低鎖匙」離場，業主已發律師信催繳租金，但單位卻已人去樓空。若入住情況持續不改善，估計很多賓館都撐不過兩個月，將出現倒閉潮，全港有逾半賓館結業。

郭梓傑經營賓館10多年，賓館遍布油麻地、北角、尖沙咀及上環，共有200多間房，以前每晚房價租300至500元，現時大劈價至100元，但入住率仍沒有起色。他指，自去年社會運動起入住率已降至2至3成，現在疫情下更是雪上加霜，入住率跌至1成至2成，全靠本地客或劏房客撐起，賓館房間多數已轉為長租。

他坦言，賓館業目前如一潭死水，無路可行，每月平均虧蝕9成！即使業主肯減租，但減幅僅1成至2成，加上各國封關零旅客，收入根本不夠交租金：「食肆可以轉型賣常餐吸引本地人食，但賓館真係要靠旅客，無旅客等於無得做！」

對政府將內地旅客的强制檢疫令延長多1個月，郭梓傑形容猶如是對業界致命一擊，目前只能靠消耗積蓄，以填補租金及人工支出，最多只能撐多2個月。他認爲，只有滿足疫情改善、政府開關及加碼補貼等3個條件，旅遊業及賓館業才能復甦，預計最快9月入住率才會回升。

而擁有約10間賓館的張先生，上本已捱不住有3間結業，他形容是個痛苦的決定，但也是個解脫。3間結業的賓館均位於旺區，無奈自去年起的社會運動、貿易戰，再加上疫情，3隻「黑天鵝」齊飛，生意大受影響，不得不結業止血。

另一名賓館業主薛先生認為賓館情況「被動」只能配合政府的行動，目前現金流嚴重不足，希望政府能再推第三輪紓困措施，按賓館規模提供更大筆的資助，助賓館業度過難關。