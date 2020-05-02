東方日報A1：黑暴喊打殺疫市又趕客　五一假期市道衰到貼地

香港新冠肺炎疫情稍為回穩，社會藉機稍為喘息，零售旅遊業期待經濟可逐步回復之際，近日又有人發起反修例活動，連日巧立名目到不同商場及地區滋擾，昨日更在網上號召發起到多區堵路和縱火等行動，擾亂社會安寧。沙田新城市廣場入夜又發生示威者與警員推撞，需施放胡椒噴霧驅散，迫令原本期望數日假期可以增加人流的商場及街舖生意全無起色，黑暴抗爭若再無日無之進行，等同消費香港的經濟，進一步影響全球旅客部署疫後訪港的意欲，勢將嚴重打擊香港經濟復甦能力。

受新冠肺炎疫情和去年持續的反修例示威活動雙重夾擊，香港零售業已經風光不再。今年內地「五一假期」雖延長至五天，惟期間「零」內地團訪港，個人遊旅客亦銷聲匿迹。去年五一約有二、三百個內地團訪港，但今年在疫情下，業界坦言是「零團」，亦未有消息何時恢復內地團訪港。香港旅遊促進會理事兼眾輝旅行社負責人陳世棠表示，「今年想找三個客都無」，期望六、七月會有內地團來港，但預計初期來港人數有限，亦擔心隨着九月立法會選舉，修例示威活動不斷，嚇怕內地客來港，旅業再受打擊。

沒有旅客訪港，香港只能靠本土消費支撐經濟，即使是多日假期，在抗爭暴力陰影下，記者昨日在尖沙咀視察，往日名店林立的廣東道，仍然冷清，人潮不復見，午餐時間過後才稍有丁點人氣，不少名店店員無奈站在大門旁「等客到」，昔日名店外排滿長長龍的情景不再，顯得尤其冷清。

生意不景，食肆亦叫苦連天，快餐店東主李小姐指，昨日人流稀少，與往年五一假期相比大跌約一半，往年店內人頭湧湧，食客「都入唔到嚟」，但昨日冷清得多，更沒有想過五一連假可刺激生意。

在厚福街經營小食店的楊先生指，街道人流比往年大減逾六成，坦言在疫情下無內地旅客，生意減少幾成。昨日生意甚至比早幾日差一半，估計市民放假都去郊遊。

亂事在入夜後最終爆發！晚上有人發起「新城市和你唱」活動，傍晚時分已有警察在附近一帶巡邏，截查可疑人士。至七時許，過百人在沙田新城市廣場中庭和各層聚集，高呼口號：「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」等口號，部分商舖紛紛落閘，有顧客走避不及一度滯留店內。

大批防暴警察持盾牌及警棍進入新城市廣場驅散，有警員在中庭拉起封鎖線，要求違反禁聚令的人群離開。現場人群不滿指罵，警員向不肯離開的人群施放胡椒噴霧。八時半後，防暴警察擴大封鎖線範圍，要求記者離開，人群逐漸散去。

期間，警方向一名男子發「禁聚令」告票，他曾獨自與警員理論一個多小時，一度被警員包圍及驅趕。

防暴警察亦在新城市廣場外近沙田大會堂截查市民，查問在場目的，檢查隨身物品，及登記身份證資料，要求市民不要停留盡快離開。

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