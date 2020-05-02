探射燈：乘非法交通工具 遇險或冇得賠

白牌艇違規接載乘客，有關船隻未獲海事處檢查，艇上亦未必配備足夠救生衣數量，安全成疑。去年10月，有遊客乘快艇前往西貢大浪西灣海灘時不慎墮海，被快艇的螺旋槳擊中，送院後不治。有保險業人士指，若船隻無正式牌照，一旦發生意外，保險公司或不受理。

「如果係白牌艇，本身呢件事係違法、違規嘅話，保單寫得好清楚係唔受保障。」國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指一般街渡都會有第三者保險，但白牌艇載客取酬本身屬違法行為，有關人士無跟從海事處提供的指引，一旦發生意外，保險公司可不作任何賠償。羅續指，白牌艇乘客須承擔一定風險，若保險公司不受理，只能向相關人士追討損失。

羅呼籲乘客應保障自己，選擇合法交通工具；上船後亦可跟從張貼在船艙當眼處的安全指引，並留意船上是否足夠的安全設備。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！