探射燈：行山抗疫大熱　泥鯭的伺機掠水

近期大批市民趁天朗氣清到西貢地質公園郊遊，更吸引大量的士專程到場。近萬宜水庫東壩一帶因地方偏遠，的士供不應求，成為不法司機的「劏客勝地」，網民踢爆有人趁機以「釣泥鯭」方式收取每位客人150港元前往西貢市中心，比一般往西貢市中心按表收費高出3倍。

周末黃昏有大批的士駛入東壩，等候行山客回程，最高峰時一度有逾20輛的士在場，自動自覺排成車龍，當中大部分為新界的士。惟當日遊客不多，有的士割價每位收30元往北潭涌，又有的士要打折扣吸客，「有冇人要車出市區？畀個85折你哋。」甚至有的士要「空車而回」。

「依家都好難做，有啲行家1日都係搵100（港元），有時仲得幾十！」新界的士車主司機同業總會主席趙鴻娟坦言隨疫情放緩，的士司機到行山熱點「搵食」增加，但僧多粥少，反而加劇競爭。趙表示業界處境艱難，希望疫情盡快平息，可以重拾遊客生意。

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