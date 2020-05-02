探射燈：海事處執法手鬆　白牌艇5年僅2宗檢控

不少市民湧到郊外郊遊或戲水，違法交通大收旺場。西貢黃石碼頭有多艘「白牌艇」接載旅客往返塔門，部分艇上並無救生設備，更涉嫌超載。海事處過去5年只有2宗涉嫌非法載客取酬的檢控，地區人士指白牌艇鮮有執法，導致問題加劇，擔心會有更多遊人「艇反人亡」。

假日的黃石碼頭人頭湧湧。「去塔門，20蚊位！」數名艇家在碼頭招生意，因往塔門的渡輪班次疏落，有艇家推銷船費只相差6港元的「快艇」更划算方便。不足半小時內，有逾70人經由4艘快艇前往塔門。其中一艘快艇接載24人，當中不乏上年紀的長者和幼童，但船艙狹窄，快艇上並無標示救生衣數量，座位附近亦未見有救生衣或水泡。快艇以高速行駛，有乘客全程尖叫，前往塔門只需10分鐘，為正規街渡的3分之1。

「其實我都知如果有咩事，保險冇得賠。」李先生趁假日和朋友乘坐快艇到塔門遊玩，他坦言無留意艇上是否有足夠的安全設施，純粹「貪快」。此外，西貢碼頭亦是另一個白牌艇黑點，尤其是無街渡服務來往大浪西灣，業內人士透露，有人利用第四類遊樂船隻、一般只能作遊樂或租用用途的快艇，違規載客取酬。

西貢區區議員陳嘉琳表示，當局一直疏於巡查，她坦言擔心乘客的人身安全。陳提議政府可和船公司協商，增加合法街渡來往黃石碼頭及塔門的班次。立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌亦指，現時西貢的交通未及完善，未能應付旅客和居民需要。陳認為西貢的白牌艇已成常態，與其禁止，不如發放新的載客牌照予快艇經營可能更有利監管。

海事處發言人回覆指，該處去年在西貢碼頭和黃石碼頭附近一帶水域，共進行27次打擊非法載客取酬和船上救生配備不足的行動，過去5年間共有2宗涉嫌非法載客取酬的檢控。

東網記者其後致電涉事公司，黃石碼頭的艇家沒有正面回應並匆匆掛斷電話。

運輸署發言人表示，黃石碼頭共有2條來往塔門的街渡渡輪，據營辦商今年3月紀錄，街渡平均載客率不超過30%，大致能滿足乘客的需求。

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