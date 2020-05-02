擬放寬同枱4人限制　陳肇始未回應會否為禁聚令鬆綁

食肆現時仍要維持每枱最多坐4人及枱與枱之間相隔1.5米等要求。

食物及衞生局長陳肇始今(2日)在電台節目中表示，政府會考慮重開部分因防疫需要而關閉的處所，並正檢視放寬每枱最多坐4人規定，但未有回應會否放寬下周四(7日)屆滿的禁聚令。

陳透露目前港府正考慮放寬對食肆的防疫限制，指部分受「停業令」影響的處所若可以做到經常戴口罩，或保持有效社交距離，做到人流控制，而且處所亦承諾執行減低感染措施，政府對重開處所會較有信心，當局亦歡迎業界自律。

至於內地入境人士強制檢疫安排至6月7日，跨境學童、商務人士可獲豁免。陳透露豁免機制由相關政策局設計，目前仍有待政策局與內地當局商討細節，教育局會先處理香港復課事宜，再處理豁免跨境學童的檢疫安排，亦會審慎考慮部分陸路關口是否需要重開。她續指會與內地當局商討檢疫安排情況，例如從內地抵港人士在內地做好14日檢疫，並持有證明，抵港進行測試後呈陰性，可考慮減少在港檢疫的時間。

另外，對於警方近日多次以禁聚令，票控在商場內人士及記者，陳認為執法人員會評估現場情況，強調禁聚令目的是減低傳染病風險。