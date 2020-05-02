陳肇始自誇政府抗疫「沉著應戰」　議員：唔知個醜字點寫

新冠肺炎疫情近日緩和，本港連續12天沒有本地個案。食物及衞生局長陳肇始今早(2日)出席一個電台節目對現時本港疫情紓緩覺得「感恩」，又回顧指全靠政府及醫護人員「 每波措施都沉著應戰」，才守得住防線 。有議員批評政府防疫慢幾拍，疫情爆發初期甚至呼籲市民不必要時不用佩戴口罩，認爲香港有此好成績全靠港人而非政府，批評陳此番言論簡直「唔知個醜字點寫」。

陳肇始在電台節目上表示，回顧當政府第一日知道武漢有疫情，一直沉著應戰，其後推出不同措施，包括關閉邊境、加強檢疫及社交距離限制等，在不同方面共同努力下，現階段可算走到現在都「守得住」、「撐得過」。不過她強調外圍疫情仍不穩定，港人不能鬆懈，又指即使疫情紓緩，仍要做最壞打算，當局未來會繼續加強社區檢測及檢疫設施，以及協助出院病人復康。

議員郭家麒批評陳的言論自吹自擂，回顧疫情爆發初期，政府甚至呼籲市民不必要時不用佩戴口罩，一度拒絕封關，又要市民自己四出撲口罩等防疫不力的情景，至今仍歷歷在目，相對於澳門、台灣等地防疫反應迅速，港府只是「等運到」，幸有港人自律才能得此好成績，然而如今竟然說全靠政府功勞，簡直「唔知個醜字點寫！」