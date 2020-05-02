疫情後擬加強推廣本地遊　彭耀佳：旅客量難迅速回升

受疫情影響，今年五一本港市道繼續冷清。旅遊發展局主席彭耀佳今日（2日）在一個電台節目中表示，旅發局正籌備重振香港旅遊業的計劃，待疫情緩和後會立即展開，10月將是個推廣的好時機，屆時除了有美酒佳餚巡禮之外，香港國際七人欖球賽亦會延至10月上演。他認為疫情後旅客量難以迅速回升，並希望加強本地遊的推廣。

彭耀佳表示，旅遊業現時情況像2003年沙士時停頓，由於疫情已成全球化問題，即使香港疫情受控，旅客量亦難以像當年迅速回升，各地亦會爭取旅客，本港將面對不少挑戰。

他坦言，手上沒有水晶球，無法預測疫情何時過去，本港旅遊業何時才能復甦，但既然旅客回來需時，香港人亦暫時無法外遊，那何不香港人做自己的旅客？他表示，香港有多個媲美「天空之鏡」的「打卡」靚景以至「港版千島湖」等，鼓勵港人在疫情過後，重新探索本港社區文化特色，同時有助恢復經濟。

彭耀佳預期疫情過後，旅遊業將出現新常態，旅客會更著重酒店及公共交通衞生，以至傾向短途旅程等，香港旅遊業亦可趁機重新檢視旅遊定位，提升服務水平，為長遠穩定發展鋪路。