市民到美國領事館示威　轟蓬佩奧干預港內政顛倒是非

美國國務卿蓬佩奧近日表示不會支持香港《基本法》第23條立法，更批評北京政府沒有遵守「一國兩制」的相關承諾，逐漸侵蝕香港的自由。有政黨及市民今早(2日)先後由中環遮打花園遊行至美國駐港澳總領事館抗議蓬佩奧的言論。示威人士高呼「干預別國內政、蓬佩奧最無恥」、「香港內部事務、不容說三道四」」等口號，批評蓬佩奧的言論顛倒是非，是美國霸權主義的表現。

到場抗議的前議員鄧家彪表示，香港有憲制責任為23條立法，以維護國家安全。鄧質疑美方多次高調接見香港的民主派人士，有在港建立政治聯繫之嫌，更反問「立法損害咗美國乜嘢利益」？

市民代表陳女士表示，蓬佩奧所指「立法會損害美國利益」的言論顛倒是非，批評他以香港作藉口，實際目的是阻礙中國發展。

陳女士又要求蓬佩奧遵守國際法和國際關係基本準則，立即停止干涉香港事務。她強調，任何地方都有為自己國家安全而立法的自由，以保障當地的人民的生命財產安全。

示威人士李先生致函美領館，指香港成功落實一國兩制，確保了社會穩定，敦促美國停止干預香港事務。