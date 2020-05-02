逾70%天水圍街坊　擔心臨時街市帶來鼠患等問題

政府去年宣布擬在天水圍天秀路公園旁的空地設立臨時街市，料今年底完工並啟用。有民間團體於今(2日)公布調查結果，發現有92%受訪街訪認為政府發放資訊不足，逾70%受訪者又擔心街市落成會帶來鼠患和貨車佔路等社區問題。團體促請政府盡快進行公眾諮詢，並指政府承諾未來會在五區興建7個公眾街市，而天水圍是首個以臨時街市作過渡的試點，應好好檢討措施，作為其他地區參考指標。

天水圍社區發展陣線聯同監察公營街市發展聯盟，以及爭取天水圍食環街市關注組，上月6至25日以網上及電話形式進行問卷調查，收集街坊對臨時街市的意見，當中有28.5%受訪者指未知正興建街市，63.6%人未知啟用時間或街市內的設備。

監察公營街市發展聯盟發言人陳淑淇指，數字反映街坊對選址、設備等毫不了解，又指有居民反映，擔心臨時街市加劇區內交通擠塞和鼠患等問題，同時憂慮政府用外判街市管理，無助於解決區內物價偏高的情況，「當公營街市起喺街坊隔離，但結果佢哋咩都唔知，好可能利民措施變咗擾民。」