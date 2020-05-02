政府拒撤辣市民無力供樓　石禮謙轟許正宇不清楚樓市運作

疫情打殘樓市。金融管理局公布，首季負資產住宅按揭貸款宗數按季飆升兩倍，至384宗。各界要求政府適時「撤辣」，讓小業主疫市下有「逃生門」。新任財經事務及庫務局局長許正宇今早(2日)接受電台訪問時，只肯就資產市場的發展，稱政府會有機制去監控風險。他又強調金融市場的穩定離不開風險監控，因此方方面面的工作會持續。換言之，樓市辣招持續，政府仍堅拒撤辣。經民聯議員石禮謙批評許正宇不了解樓市運作，質疑他無能力處理有關問題。

當被問及政府會否考慮「減辣」時，許亦未有正面回應，僅稱現時的首要任務是要恢復香港經濟，所以一系列措施都會圍繞「撐企業」及「保就業」這個主題，並推進下一步工作。

地產及建造界議員石禮謙就政府拒撤辣回應時，質疑許是否有能力處理，又指其不了解市場運作，並揶揄「若佢咁叻，香港應該有雙倍增長啦」。他又狠批政府不承認社會存在高地價問題，但所做的政策全部都造就高地價問題。

疫情當前，不少市民面臨被裁員，未必有能力繼續供樓。石強調若政府不撤銷樓市辣招，未來會有好大問題，經濟有機會衰退至97年及03年時的慘況。他更批評高官與市民及社會脫節，「高官每個月三十幾四十萬港元(薪酬)，自己就唔使擔心，賺五六萬蚊嗰啲市民又要供樓、又要搭車，攞埋條命嚟供」，呼籲高官應該「睇多啲東方同埋報紙」，以了解民生。